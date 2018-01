La Vuelta Espanya passarà per la Seu durant l'etapa 19

Ahir es va donar a conèixer el recorregut de la Vuelta Espanya de l'edició d'enguany. Durant el transcurs de l'etapa 19, amb sortida a Lleida i arribada al port de primera categoria del coll de la Rabassa, de 157 quilòmetres, els ciclistes passaran per la Seu d'Urgell. Aquesta etapa, a dues jornades per finalitzar la Vuelta, podrà ser una bona opció d'intentar retallar distàncies per als corredors que lluitin per la general.