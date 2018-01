El Barça Lassa es queda sense remuntada després d'un mal partit amb l'Unicaja

El FC Barcelona Lassa va ser incapaç ahir de guanyar al Palau Blaugrana davant l'Unicaja de Màlaga (73-76). Sense Seraphin, encara lesionat, ni Moerman, baixa d'última hora per molèsties musculars, els homes de Sito Alonso van completar una nefasta primera meitat que va acabar 27-46, amb un trist 3/17 en triples.

A la segona part, el Barça va sortir amb una millor defensa i va retallar la distància, però l'Unicaja va reaccionar i al final del tercer quart guanyava de 21 punts. Els últims 10 minuts, però, el Barça va canviar totalment i a partir d'una defensa asfixiant i el lideratge d'Oriola i Pressey, que útimament no comptava per a Alonso, es va acostar a 3 punts a falta d'escassos segons per al final. L'equip andalús va pagar els nervis al final i Pressey va disposar d'un tir per empatar el partit, però la pilota va anar al ferro i la victòria es va escapar cap a Màlaga, de manera que els blaugrana queden igualats a 11 victòries amb el València i el Fuenlabrada en la lluita per la segona posició.

El líder, cada cop més destacat, és el Reial Madrid. Ahir els blancs es van desfer amb facilitat del Fuenlabrada (100-72) en un altre gran partit de Doncic (14 punts, 10 rebots i 6 assistències) i Tavares (15 punts i 13 rebots).

Al matí, el Divina Seguros Joventut es va complicar més la vida. La derrota a la pista del Retabet Bilbao Basket (99-74) combinada amb la victòria del San Pablo Burgos contra el Betis E. Plus a la pròrroga (92-88) fa que els verd-i-negres ja ocupin la zona de descens. L'altra plaça per a la LEB ara mateix és per al Betis, empatat a quatre victòries amb la Penya.

En la disputa per accedir a la Copa del Rei, l'UCAM Múrcia va obtenir una victòria clau davant l'Herbalife Gran Canària (84-78) gràcies a la capacitat anotadora d'Ovie Soko i Vitor Benite. L'altre partit decisiu per a la configuració de la Copa va ser el que tancava la jornada. L'Iberostar Tenerife va atrapar el Baskonia a la classificació després de guanyar-lo (86-74). El trident ofensiu canari format per Ponitka, Abromaitis i Vasileiadis va fer inútils els 25 punts i 8 rebots acumulats per Shengelia.

D'aquesta manera, l'Unicaja de Màlaga, l'Herbalife Gran Canària, el Baskonia i l'Iberostar Tenerife estan empatats a 9 victòries, una més que l'UCAM Múrcia i dues per sobre del MoraBanc Andorra, el Delteco GBC, el Movistar Estudiantes i el Monbus Obradoiro. A la part baixa, el Tecnyconta Saragossa i el San Pablo Burgos s'escapen de la Penya amb 5 victòries.