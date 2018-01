El Berga competeix però perdona de cara a porteria i perd amb el Tona

El Berga no va poder puntuar en la seva visita al camp del fort Tona. L'equip de Joan Prat va tenir opcions per puntuar, però la falta d'encert de cara a porteria i algunes decisions polèmiques de l'àrbitre el van condemnar. Els visitants van dominar més durant la primera meitat i van saber aprofitar els espais de la defensa del Tona per fer mal. El Berga va avançar-se amb un gol de falta directe però els locals van poder empatar abans del descans.

A la represa el partit es va anivellar i el Tona va posar-se per davant (2-1). El Berga va canviar el sistema per buscar l'empat però va encaixar el definitiu 3-1.