Bou guanya la segona prova del Mundial de trial indoor

La perícia competitiva de Toni Bou (Honda) li va permetre vènçer a la segona prova del Mundial X-Trial indoor, celebrada dissabte al vespre al poliesportiu Sud de France Arena de Montpeller.

Tot i els problemes físics que arrossegava als dos braços, que li van impedir competir en òptimes condicions, el pilot de Piera va ser el millor a la primera ronda classificatòria, en la qual el seu company al Repsol Honda Team Trial, Takahisa Fujinami, pilot convidat per l'organització, va quedar eliminat en sumar un punt més de penalització que els seus immediats antecessors.

Bou va cometre alguns errors inusuals a la segona ronda. Però aquest fet no va impedir-li tornar a imposar-se, amb almenys dos punts d'avantatge sobre els seus adversaris mundialistes.



Nou cara a cara amb Adam Raga

La final de la prova va enfrontar el pierenc amb el seu etern rival, el pilot d'Ulldecona Adam Raga. Finalment, Toni Bou va signar un avantatge de cinc punts sobre Adam Raga i va assolir un nou triomf. L'anoienc ja s'havia imposat a la primera prova del campionat del món, disputada a la Roche-sur-Yon el diumenge 3 de desembre.

Toni Bou no va amagar la dificultat d'aquest nou èxit: «He patit molt en aquesta prova. No em trobava bé físicament, els braços em feien mal. Ja a la primera zona m'he desgastat en excés. He pogut superar totes les fases, però en semifinals m'ha anat pels pèls». Avaluades les condicions físiques en què havia afrontat la competició, el pierenc concloïa que «aquesta és una victòria reconfortant després de tant patiment i que ens dóna força avantatge a la classificació mundialista».

El de Piera encapçala el Mundial amb 40 punts, tretze més que el seu immediat perseguidor, Adam Raga (TRS Factory Team), que en suma 27. El tercer classificat, el britànic James Dabill (Beta Factory Racing), només n'acumula 18. La propera prova del Mundial X-Trial indoor es disputarà aquest divendres a Tolosa.