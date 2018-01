El Cardona presenta la seva candidatura al títol de lliga

El Cardona va aconseguir un triomf molt important que suposa la seva tercera victòria consecutiva a la lliga i l'ascens fins a la quarta poisició de la taula, amb la qual entra de ple a la lluita per al títol.

L'equip entrenat per Francesc Xavier Casanovas no ho va tenir fàcil davant un Pare Ignasi Puig molt lluitador, que no va donar el partit per perdut en cap moment. Els del Xup van arrancar el matx amb una ocasió molt clara que hauria pogut canviar el transcurs del partit. Malgrat això, els manresans no la van aprofitar i la primera part va acabar amb taules.

A la represa, el Cardona va fer un pas endavant i va sortir a buscar el gol. No va ser fins al minut 80 quan, en un servei de còrner, la pilota va quedar morta a l'àrea petita i Oriol Casanovas la va empényer per fer el primer i definitiu gol del partit.

Un triomf molt important del Cardona, que, amb les ensopegades del Súria i la Pirinaica, apreta la part alta de la classificació, amb cinc equips destacats.