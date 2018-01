El CB Igualada és superior i s'endú un frec a frec a la pista del Bencriada, el cuer

Des de bon inici l'equip visitant va fer-se amb el domini del matx, però l'intensitat ofensiva de les jugadores de Banyoles va impedir que les de l'Anoia marxessin en l'electrònic. Les diferències eren curtes però les visitants van saber mantenir-les en tot moment.

Al segon quart va seguir amb la mateixa dinàmica. El ritme del partit el marcava l'Igualada, però l'encert del Bencriada mantenia viu el partit.

A la represa, el joc igualadí tornava a ser superior. Les visitants van seguir mantenint el domini i, tot i que van poder ampliar els avantatges, l'equip local no va tirar la tovallola i van arribar al dar-rer període amb el matx obert.

No obstant, va ser en aquest darrer quart quan les anoienques van trobar una mica més d'encert i van saber gestionar el joc per tal de no perdre les diferències en l'electrònic. Finalment, en els dar-rers minuts del duel, a les igualadines no els va fallar el pols a l'hora de tirar des de la línia de tir lliure i van impedir qualsevol capgirada al marcador.

L'equip anoienc suma, amb aquesta, la quarta victòria de la temporada i es col·loca com a sisè classificat. El proper enfrontament serà el dissabte 20 de gener a la pista de les Comes, on hauran de mostrar la seva millor versió si volen batre al CEJ l'Hospitalet, l'actual líder.