Un gran últim quart permet a l'Esparreguera obtenir una victòria treballada

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Samà Vilanova, al qual es va imposar per un resultat final de 52-60. Amb aquest triomf, el conjunt del Baix Llobregat Nord es manté com a líder invicte del grup 1 de Copa Catalunya.

Els locals van signar una posada en escena molt seriosa i van sorprendre l'Esparreguera amb un 7-0 de parcial inicial. Per la seva banda, els verd-i-negres van entrar al partit amb un parell de marxes menys que el rival, i només la defensa permetia als visitants aguantar les envestides del Samà (13-8 al final). La dinàmica no va canviar gaire al segon període. Els esparreguerins seguien sense poder dominar el ritme i continuaven a remolc del seu rival, que va eixamplar les diferències fins al 28-19 amb el qual es va arribar al descans.

En la segona meitat, els locals van firmar un inici fulgurant i van arribar a tenir tretze punts de marge, però tot seguit l'Esparreguera va començar a trobar el seu ritme ideal de joc i va entrar en la lluita pel partit (44-40 al final del tercer quart). La tònica del matx havia canviat, ara era l'equip visitant qui dominava i imposava la seva qualitat davant un Samà a qui s'estava fent molt llarg el partit. Els jugadors dirigits per Òscar Navarro es van posar al davant, i a partir d'aquí ja no hi va haver història.