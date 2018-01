La Hivernal del Bages de Santpedor compleix 25 edicions amb 536 ciclistes

La recuperació i fins i tot l'obertura de nous senders és uns dels objectius dels organitzadors de la Hivernal del Bages de Santpedor. Una pedalada no competitiva que s'ha transformat en clàssica per als aficionats de la bicicleta de muntanya de la comarca per obrir la nova temporada. Ahir, la prova, que complia 25 edicions, va aplegar 536 ciclistes, que van poder escollir entre dos traçats, els quals, a causa de la pluja, es van escurçar entre 4 i 5 quilòmetres per evitar accidents, sobretot en alguna baixada que relliscava.

Xavier Martí, que forma part de la colla del Club Esportiu Hivernal del Bages, valorava amb satisfacció la pedalada d'enguany: «Ha anat tot molt bé. Dóna molta feina, però és una satisfacció veure tants corredors junts. El límit era de 500 ciclistes, però alguns compromisos han allargat la participació fins als 536. En podíem haver tingut molts més, però ens hem de posar un màxim per assegurar una bona organització. Pel que fa a accidents, i malgrat la pluja de la matinada de dissabte a diumenge, poden dir que ha estat l'any en què l'ambulància ha tingut menys feina».

La prova es du a terme bàsicament pels termes de Santpedor i Castellnou de Bages, i cada any hi ha trams nous, alguns dels quals s'obren expressament per a la prova i queden tant per als ciclistes com per als excursionistes.