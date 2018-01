La Joviat guanya en un duel anivellat i suma la cinquena victòria consecutiva

El conjunt sènior del Bàsquet Joviat va sumar la seva cinquena victòria consectiva en l'estrena del 2018. Aquesta va ser a casa davant el Lliçà d'Amunt, equip que portava un triomf més que les manresanes però que va caure per 63-58 davant les bagenques, que ara mateix es troben en una dinàmica molt positiva.

El primer període va començar amb domini de les visitants, que van imposar un ritme alegre i van saber aprofitar les errades de la Joviat per obrir el marcador amb un 0-6. El joc ofensiu de les locals, però, va reaccionar i van capgirar l'electrònic. No obstant, la manca d'intensitat en defensa no els va permetre obrir l'escleta al marcador ja que les jugadores del Lliçà anotaven amb facilitat.

Aquest frec a frec es va mantenir durant tot el segon quart, ja que, malgrat el bon joc ofensiu de les manresanes, es tancava la primera part amb un ajustat 29-28.

Es previa un segon temps incòmode i travat, però no va ser així. A la represa, la Joviat va engegar motors en defensa i va intensificar la pressió a tota pista, fet que va provocar pèrdues de pilota i possessions inacabades per part del conjunt visitant. A l'altra banda de la pista es va mantenir l'encert de cara a cistella, ja que el Bàsquet Joviat va agafar tímides distàncies al marcador.

Tot i així, tot estava per decidir en l'inici del darrer quart (44-39), i les del Bages van sortir imposant el seu joc per tal d'augmentar la diferència i sentenciar el matx. I, efectivament, un parcial de 9-3 va donar un avantatge d'onze punts a les locals. Les de Lliçà, però, no van abaixar els braços i, tot i que van aconseguir retallar distàncies gràcies a diverses actuacions individuals de les seves dues millors jugadores, la victòria es va quedar a Manresa, amb un anivellat resultat final de 63-58.

El Bàsquet Joviat ja és vuitè a la classificació i la seva propera cita serà el dissabte 20 de gener, a partir de les 17.45 h, a la pista del Premià, duel que tancarà la primera volta de la fase regular de la lliga.