La Joviat sentencia el duel al tercer període i comença l'any amb bon peu

El júnior del Bàsquet Joviat va començar la segona fase de la temporada amb una victòria contundent i amb bones sensacions.

Tot i que l'inici del matx va estar carregat de nervis per part dels dos equips, els primers avantatges van ser per a les visitants, ja que les manresanes no van aconseguir anotar la primera cistella fins al minut cinc de partit. Va ser a partir d'aquí quan un intercanvi de cistelles va derivar en un final ajustat del primer quart (10-9).

Al segon període va ser clau el rebot defensiu i les accions d'un contra un, ja que van portar a les manresanes fins a onze cops a la línia del tir lliure. El període va obrir la primera escletxa àmplia al marcador. Ambdós equips encararien la segona meitat amb un 32-21 favorable a les locals.

El tercer quart va ser definitiu, ja que les manresanes, gràcies a una bona i intensa defensa, van impedir l'apropament de les de Terrassa al marcador i, per altra banda, van mantenir l'encert de cara a cistella. Les diferències es van ampliar fins al 45-25 al final del tercer temps.

El darrer quart va ser de pur tràmit, el JET veia impossible la remuntada davant una Joviat que havia mostrat un altíssim nivell de joc en tots els aspectes. Aquest mateix nivell és el que haurà de tornar a mostrar en el proper partit, que es jugarà el dia 27 de gener, a casa, contra el Cornellà A.