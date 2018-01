L'Espanyol i l'Athletic Club es reparteixen els punts

L'empat final entre l'Espanyol i l'Athletic Club de Bilbao va ser el resultat més just ahir, ja que el partit va estar igualat durant els 90 minuts de joc. El partit va començar amb l'Athletic com a dominador del joc, però amb els dos equips ben situats al camp i sense ocasions. Una de les primeres arribades del partit, que va significar l'1-0, va arribar a partir d'un servei de banda a favor de l'Espanyol que no aparentava gaire perill. Enlloc de rebutjar la pilota, Milkel Rico es va confiar i va intentar driblar Gerard Moreno dins l'área. Rico va perdre la pilota i el davanter perico no va desaprofitar el regal al minut 28.

Poc li va durar l'alegria a l'Espanyol. El gol no va fer canviar el signe del partit i l'Athletic seguia dominant, fins que va aconseguir empatar a la primera arribada clara a l'àrea de Pau López. El porter blanc-i-blau no va poder fer res per aturar una gran rematada de cap d'Iñaki Williams, que va posar la pilota a l'escaire després d'una gran centrada de Saborit.

A la segona part, l'Espanyol va sortir amb ganes de més i va tenir els seus millors minuts. El conjunt de Quique Sánchez Flores va disposar d'alguna ocasió per avançar-se de nou, amb dos xuts de Gerard Moreno, aturat per Herrerín, i Baptistao, que va sortir fora per poc.

Als últims 20 minuts, el partit es va travar una mica i es van acabar les ocasions de gol. La sensació de perill només es feia present en les jugades d'estratègia, a pilota aturada, com en una falta a la frontal que Laporte va xutar fora. Quan ja s'arribava al final del partit, Darder va disposar de l'última ocasió per deixar els 3 punts a Cornellà, però va enviar la pilota als núvols.

El tècnic de l'Espanyol, Sánchez Flores, va fer una lectura positiva del partit i del resultat: «No perdre ens dóna confiança i ens fa créixer», va afirmar. A més, l'entrenador va explicar que el context no posava les coses fàcils: «El partit de Copa ens ha afectat físicament i hem jugat amb gent jove i no gaire habitual».

Amb l'empat, l'Espanyol tanca la primera volta quinzè, vuit punts per sobre del descens i cinc per sota de l'accés a l'Europa League.