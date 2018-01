L'Igualada allarga la bona ratxa i ja és a cinc punts del liderat

L'Igualada va tancar ahir al migdia, i de la millor manera, la primera volta al camp municipal de Gardeny. Els anoiencs van sumar la quarta victòria consecutiva en superar un Lleida B que no va posar les coses gens fàcils. Amb aquests tres punts, l'equip ara entrenat per Josep Vicenç Mestre ocupa la cinquena plaça, a només cinc punts dels dos capdavanters, el Martinenc i el San Cristóbal.

Tot i les dificultats que es preveien en el duel amb el Lleida B, l'Igualada va mantenir la seva filosofia de donar sortida a la pilota amb triangulacions efectives i aprofitant la velocitat i qualitat dels davanters. L'Igualada no ho va tenir fàcil i en moltes fases del partit els locals van dir la seva. Al minut 30, Doblas va fer el 0 a 1 en una fase en què els visitants van xutar al pal (Eric) i que van tenir una altra clara oportunitat als peus de Fran Arévalo. Amb el 0 a 1, el lleidetans van estirar les línies i van portar el domini del joc. Però el porter de l'Igualada Javi Martínez ( que ahir debutava) va donar seguretat als blaus.

A la represa, els igualadins van fer un futbol més de control i van apagar les espurnes ofensives dels locals. Això fins que, al minut 73, el Lleida B va aproftar una de les seves poques ocasions per empatar la confrontació. En el darrer tram del matx, l'Igualada va reaccionar i va disposar de dues bones ocasions, una d'elles materialitzada per Martí Just al minut 90.