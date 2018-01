L'Igualada no pot fer res en la seva estrena de la segona fase

El conjunt cadet del CB Igualada va estrenar-se al grup A de Preferent amb derrota davant el poderós Femení Sant Adrià, per un contundent 80-41.

Les igualadines van començar amb molts nervis davant un descarat Sant Adrià, que des del primer moment va imposar el seu joc amb un ritme ràpid que van combinar amb el joc interior, on físicament van ser clarament superiors. No obstant, tot i anar sempre per darrere, les de l'Anoia van saber competir de tu a tu durant tota la primera meitat.

A la represa, la contundència i el talent del conjunt local va senteciar el duel. Els set triples igualadins anotats durant tot l'enfrontament no van ser suficients per poder competir amb un dels millors equips de Catalunya. Finalment, un 80-41 va tancar el partit i va donar la primera victòria de la segona fase a les del Sant Adrià.