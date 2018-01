El Manresa fa un fluix segon temps i cau a Llagostera

El CE Manresa juvenil no va poder puntuar en la seva visita al camp del Llagostera, rival directe per a la permanència. El conjunt manresà no va disputar els seus millors minuts a la segona meitat i es va veure superat per un equip local encertat en atac.

Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt igualada, sense gaires ocasions de gol. Les defenses es van imposar als atacs i el marcador no es va moure. A la represa, la dinàmica va canviar i el partit es va animar. El Llagostera va ser capaç de posar-se per davant en el marcador, després d'aprofitar un penal al minut 56 de la segona meitat. A partir del gol, els jugadors manresans van avançar línies per buscar l'empat, però quatre minuts més tard els locals ampliaven les distàncies amb el 2-0. L'equip entrenat per Pablo Becerril no va canviar la tònica i, després de molta insistència, va obtenir la recompensa amb el 2-1, obra de Bellido al minut 79.

Amb aquest gol, els manresans van bolcar-se encara més a l'atac i van deixar la defensa molt desprotegida. Els jugadors del Llagostera van aprofitar un contraatac a cinc minuts del final per sentenciar els tres punts per als de casa amb el 3-1. Els jugadors bagencs no van saber reaccionar i de nou els locals, amb un altre contraatac, van arrodonir la victòria amb el defintiu 4-1.

La setmana vinent els jugadors del CE Manresa juvenil rebran la visita a casa d'un altre rival directe, el Jabac i Terrassa.