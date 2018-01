El manresà Gerard Farrés recupera el temps perdut per assistir a un pilot lesionat

L'organització del Ral·li Dakar ha anunciat que els pilots de la categoria de motos Gerard Farrés i Iván Cervantes han recuperat el temps perdut quan respectivament van assistir i van ajudar a Pablo Quintanilla i Txomin Arana durant l'etapa 8, la segona part de l'etapa marató, com a premi als seus gestos de solidaritat, ha informat aquest dilluns el seu equip, el Himoinsa Team.

El manresà Gerard Farrés, tercer en la passada edició del Dakar, va assistir a Pau Quintanilla, a qui es va trobar amb símptomes d'un atac d'ansietat. El xilè va poder continuar després que el català activés el sistema d'emergència.

"M'he trobat a Quintanilla i he parat a assistir-lo. Semblava que tenia un atac d'ansietat. Estava molt nerviós. Aquí he perdut una mica de temps però això no importa quan es tracta d'ajudar a algú en dificultats. M'alegro que estigui bé ", ha comentat Farrés.

Per la seva banda, Iván Cervantes va donar assistència al també espanyol Txomin Arana a terra, després de patir un accident en el que la seva moto va quedar partida en dos, mentre que el pilot patia un possible trencament de lligaments al genoll, un os trencat a la mà i un fort cop a les cervicals, de manera que finalment va haver de ser evacuat en helicòpter fins a un hospital a La Paz.

Aquests gestos de solidaritat han estat premiats per l'organització del Ral·li Dakar, en fomentar l'esperit de la competició i uns valors de solidaritat arrelats els participants, amb la recuperació del temps perdut en aquesta etapa 8 prestant ajuda en els respectius accidents.

Després de les bonificacions, Farrés va acabar l'etapa com a novè classificat (a 13:16 de Meo) i Cervantes en la posició 25 (a 31:32), el que li permet entrar dins del 'Top 30'. A la general, Farrés és ara novè a 37:59 d'Adrien van Beveren (Yamaha).