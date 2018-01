El Manresa treu el caràcter per vèncer a Banyoles

El Manresa es desplaçava ahir a Banyoles amb el hàndicap de tres setmanes sense competir. El darrer partit jugat dels deixebles de Dani Andreu, amb victòria inclosa al camp de la Montañesa, va deixar un bon regust de boca, però calia veure com li havien anat les llargues vacances i de quina manera es traduiria la inactivitat sobre el terreny de joc. I el cert és que el resultat final demostra, tret d'algun lleu desajust en algun moment puntual, que el Manresa no ha oblidat competir.

El Manresa va jugar un bon inici i va ser una mica millor que el seu rival, però no trobava cap forat per trepitjar amb perill l'àrea rival. El Banyoles, per la seva part, mica en mica i jugant quasi al límit, va anar neutralitzant el millor fer dels manresans. De la primera mitja hora de partit tan sols cal destacar un xut ras i creuat de Casanova que Luque va atrapar arran de gespa (min 6). Al dar-rer quart d'hora va ser quan ambdós equips es van començar a descosir una mica i va arribar el perill. Al minut 31, una centrada des de la dreta de l'atac banyolí la va culminar Moreno amb una rematada franca, però mossegada, que Luque va poder atrapar sense problemes. Tres minuts després Manel Sala responia amb un xut des de l'interior de l'àrea, però la seva rematada neta va anar a les mans de Bartrina. Al minut 38 arribaria el primer gol de la matinal: una pèrdua de pilota al mig del camp l'aprofitava Casanova per entrar pel mig i plantar-se davant Luque per batre'l pel pal més proper al porter. Un parell de minuts més tard Sala tornava a respondre al seu rival amb una mitja volta des del vèrtex de l'àrea petita que Bartrina es va treure de sobre com va poder (min 40). El cert és que el marcador al final de la primera part no reflectia el que es va veure sobre el terreny de joc, però era cert que tocava remuntar.

D'entrada, a la represa, Dani Andreu va efectuar dos canvis de cop. Florent i Javi López entraven per Biel Rodríguez i Leandro. Precisament va ser el jugador francès qui aconseguia foradar la porteria rival amb un magnífic cop de cap, després d'un llançament de falta lateral, però l'àrbitre va anular l'acció per un suposat fora de joc (min 51). Però el Manresa havia sortit amb la directa posada i aquesta acció no el va descentrar. Dos minuts més tard, ara sí, arribaria el gol de l'empat. Una cessió d'un defensa local cap al seu porter es va convertir en un tir indirecte dins l'àrea gran. Brian va tocar cap a Manel Sala, i aquest va llançar un obús que es va estebellar al pal i després a l'esquena de Bastida, i que va acabar al fons de la xarxa. No va trigar gaire el Manresa a fer l'1 a 2, tan sols dos minuts després. El Banyoles va perdre la pilota a prop de la línia de banda dreta del seu atac i Brian es va escapolir tot sol fins a la cuina local. Allà, davant Martí Bartrina, va creuar la pilota al segon pal.



No arriba la sentència

El Manresa estava desbocat i no volia desaprofitar l'ocasió de sentenciar el partit. De nou Brian era el protagonista, amb una vaselina que va fregar l'escaire (min 57). Javi López, després, protagonitzaria una acció individual prop de la línia de fons que acabaria convertint-se en una assistència cap a Sala, que va fer una rematada que va fregar el travesser després que la pilota toqués un defensa. Aquesta va ser la darrera acció del pitxitxi manresà, ja que poc després seria expulsat per una rigorosa segona amonestació (min 72).

Amb l'expulsió de Manel Sala es va obrir un nou panorama. El Banyoles va prémer l'accelerador i va buscar el gol de l'empat a la desesperada. Però l'ansietat local es va convertir en un vull i no puc, i Luque, a banda d'una acció polèmica en què els locals van reclamar penal, no va viure cap acció compromesa. És més, qui més a prop va estar del gol va ser, de nou, el Manresa. Dos un contra un de Brian que Martí Bartrina va saber resoldre amb dues magnífiques intervencions que van donar vida al seu equip. El final va haver-hi una baralla que va acabar amb un expulsat per equip (Carles Gallardo del Banyoles i Jonny del Manresa), però res que no quedés oblidat després de dutxar-se.