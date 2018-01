Un parcial de 5-20 condemna l'Artés a la derrota contra el Salou

El Club Bàsquet Artés va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant un dels millors equips de la competició, el CB Salou, que es va endur la victòria per vint punts de diferència (68-88).

En els primers deu minuts del duel hi va haver igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. L'encert ofensiu dels jugadors dirigits per Toni Manyosas va fer que els visitants no s'escapessin en l'electrònic (20-20 al final del quart). En el segon període el Salou, liderat per Barksdale i Galofré, dos dels millors jugadors del grup 1 de Copa Catalunya, va obrir forat en el marcador i va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dotze punts d'avantatge (35-47).

En la segona meitat, els artesencs van sortir a totes, i creien en la remuntada. De fet, van retallar les diferències fins a situar-se només vuit punts per sota al final del tercer quart (58-66). En els deu darrers minuts els bagencs es van arribar a posar a cinc, però tot seguit algunes decisions arbitrals polèmiques van perjudicar l'Artés, i el Salou ho va aprofitar per sentenciar el duel amb un parcial de 5-20. En la propera jornada, els artesencs visitaran la complicada pista del líder invicte del grup, el Tenea Esparreguera, en un matx entre dos equips de les nostres comarques. El duel es posarà en marxa el proper dissabte 20 de gener a tres quarts de set de la tarda.