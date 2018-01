El PetroPintó Asfe venç després d'un gran primer quart

El PetroPintó Asfe Sant Fruitós es va fer amb la vuitena victòria consecutiva a la pista del CB Prat-Montibello (49-63).

Un bon primer quart per part de les bagenques va ser determinant en el triomf. El domini i el ritme alegre es van mantenir durant tota la primera meitat. No obstant, va ser a la represa quan el PetroPintó va perdre el control, ja que no va trobar la manera d'atacar la defensa zonal del Prat i va permetre així que les locals s'apropessin en el marcador.

Només set punts separaven els dos conjunts a l'inici del darrer quart, però, una altra vegada, la sòlida defensa de les de Sant Fruitós va ser decisiva en la victòria.