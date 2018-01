El Sallent B trenca la mala ratxa en derrotar l'Olvan (1-0)

Després de sumar tres derrotes seguides, el Sallent B va derrotar aquest cap de setmana, per la mínima, l'Olvan. Amb aquesta victòria s'apropa als sisè classifcat, el mateix Olvan. Els bagencs es troben posicionats a mitja taula, amb 22 punts, 39 gols a favor i 28 en contra, amb quatre punts d'aventatge sobre el vuitè, que són els mateixos punts que els hi falten per atrapar el sisè. El pròxim cap de setmana, el filial del Sallent visitarà el cuer de la lliga, el Navàs B.