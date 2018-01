El Sallent es retroba amb la victòria i goleja el Bellavista

El Sallent va aconseguir de nou els tres punts, aquest cop a domicili, després de superar per un clar 2-6 al cuer de la categoria, el Bellavista Milan. L'equip bagenc va deixar la feina per a la segona meitat i va poder culminar una remuntada excel·lent a la represa.

El Sallent va començar molt bé en els primers minuts, ja que portava el ritme del partit i gaudia de les millors ocasions. Al minut 17, el davanter visitant Markus va aprofitar una assistència de David Boltor per avançar el seu equip amb el 0-1 en el marcador. L'equip local, tot i ocupar l'última plaça de la lliga, no va abaixar els braços i va reaccionar al moment amb un gol per empatar, gràcies a un xut de llarga distància. Just abans d'arribar al descans, el Bellavista va aconseguir posar-se per davant amb el 2-1. A la represa, els jugadors del Sallent es van posar les piles i, només començar, Uri va igualar el marcador. El mateix Uri, cinc minuts més tard, aconseguia posar de nou el Sallent per davant, 2-3. L'equip local no va saber reaccionar als gols i es va veure clarament superat per un Sallent que va jugar a plaer els darrers minuts i que va anar incrementant l'avantatge, fins arribar al definitiu 2-6 al final del partit.

Amb aquest tres punts el Sallent es manté a la meitat de la taula amb 22 punts. La setmana vinent els jugadors bagencs rebran la visita al seu camp del complicat les Franqueses, equip que ocupa la cinquena posició.