Moi Torrallardona guanya en la categoria de camions de l'Àfrica Eco Race amb l'equip de De Rooy

arxiu particular

D´esquerra a dreta, Torrallardona, Rodewald i De Rooy arxiu particular

Mentre s'està celebrant l'edició del 2018 del Dakar per Sud-amèrica, un habitual de la prova, l'holandés Gerard de Rooy, copilotat pel navegant bagenc Moi Torrallardona, ha disputat aquesta dies l'Àfrica Eco Race, amb final precisament a la capital senegalesa de Dakar. Els doble guanyadors a Sud-amèrica (2012 i 2016) i tercers l'any passat, han escollit enguany una prova que es va crear el 2009 amb ganes de mantenir l'esperit original del Dakar per terres africanes. Unes discrepàncies amb l'organització ASO, que s'arrosseguen des de fa uns anys, han fet prendre aquesta decisió al pilot holandés. Sembla ser que ha estat un toc d'atenció a l'empresa francesa que organitza el Dakar. I Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i Darek Rodewald, amb el seu Iveco, s'han classificat quarts a la classificació general conjunta de cotxes i camions, en guanyar la seva categoria amb una gran solvència, per davant de Tomás Tomecek (va fer la cursa tot sol) i de Johanes van de Laar, Ben Van de Laar i Adolphus Huigens. Es dóna el cas que el primer vencedor de la prova en la modalitat de camions va ser el pare de de Rooy.

Ahir, els participants a l'Àfrica Eco Race van fer front a la darrera etapa, fins al mític llac rosa, després de més de 6.000 km. Després d'un enllaç de 230 km, els supervivents de la cursa africana van fer front a un tram cronometrat de 22 km, el darrer impuls fins a la meta.

Els guanyadors en cotxes van ser Mathieu Serradori i Fabian Lurquin, seguits per Vladimir Vasiliev i Konstantin Zhiltsov, i Pascal Thomasse i Pascal Larroque. A la modalitat de motos, la victòria ha correspost a l'italià Ceci Paolo, seguit dels portuguesos Luis Miguel Anjos Oliveira i Rui Oliveira.