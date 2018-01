Alberto Toribio: «És jugador de Superlliga, i la seva capacitat de salt i el seu talent físic impressionen»

«És un jugador ràpid, dotat d'una extraordinària potència de salt. És un grandíssim bloquejador, tot i que li falta maduresa tècnica i adquirir potència en la rematada. De mentalitat netament ofensiva, ha de dotar-se d'instint assassí i capacitat de lideratge per tal de guanyar-se la confiança del col·locador, el cervell de l'equip». Així dissecciona David Fernández, el seu padrastre, l'Arnau Caparrós jugador de voleibol.

Alberto Toribio, director del Grup Especial de Tecnificació (GET) de la Residència Blume, el tècnic que va confiar en les potencialitats d'aquell jove de 15 anys que mai havia jugat a voleibol, assenyala que «no és habitual trobar jugadors amb el seu talent físic en els equips de formació del voleibol català. I menys un jugador de 2,02 metres, les seves mides antropomètriques i una capacitat de salt impressionant». Toribio sorprèn en afirmar que «el cas de l'Arnau no és tan inusual. Dels sis jugadors sorgits de la Blume que actualment treballen amb la selecció estatal a Palència, quatre van iniciar-se relativament tard en el nostre esport».

El tècnic valora la progressió del seu exdeixeble com a «molt bona per la seva actitud positiva davant del treball». Toribio constata que «en ser esquerrà, per l'orientació del camp, la seva posició idònia, és la d'oponent». En darrer lloc recomana a Caparrós «ser pacient i menys autoexigent. Encara es frustra amb facilitat quan s'equivoca. Si només fa dos anys i mig que juga a voleibol! Ha d'aprendre a gestionar la frustració que genera l'error». Tot i això, Toribio sentencia que «és jugador de Superlliga». Benjamín Vicedo, tècnic de la federació espanyola, va tutelar-ne l'aterratge a Palència. Vicedo valora «la progressió tècnica que ha experimentat, fruit d'un treball individualitzat, i la seva facilitat per a l'aprenentatge tàctic». Alhora, reclama a Arnau Caparrós «enfortir el caràcter, ser més agressiu» i li aconsella emmirallar-se en Julián García Torres, aquell jove madrileny establert al barri sevillà d'Amante que va iniciar-se en el voleibol, gràcies al fill del seu flequer, als divuit anys. Nou anys després, García Torres feia el bloqueig decisiu que va donar a Espanya l'Europeu de Rússia del 2007, a Moscou.