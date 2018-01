Esteve afronta amb confiança el tram decisiu del Dakar

Isidre Esteve va aprofitar la jornada de descans per la suspensió de l´etapa per posar a punt el cotxe

Isidre Esteve va aprofitar la jornada de descans per la suspensió de l´etapa per posar a punt el cotxe repsol rally team

L'olianenc Isidre Esteve es veu amb forces de protagonitzar una gran segona setmana al ral·li Dakar. Un tram de prova que comença avui després de la suspensió de l'etapa d'ahir per motius meteorològics. I Esteve l'afronta en una posició de privilegi: és entre els 30 millors i té l'objectiu d'acabar en el top-20. Si ho aconsegueix, marcaria una fita per a l'esport inclusiu amb el seu prototip BV6 de Sodicars Racing amb els comandaments adaptats al volant.

El lleidatà ocupa la 23a posició a la general i és el segon millor pilot estatal en cotxes, després del líder Carlos Sainz. A més, figura en un excepcional tercer lloc de la categoria T1.2, reservada als tot terreny 4x4 dièsel modificats com el seu BV6 de Sodicars Racing, amb els comandaments adaptats al volant per Guidosimplex i calçat amb pneumàtics BFGoodrich.

«Em sento molt bé de moral i, encara que lògicament estic cansat, perquè portem molts quilòmetres al cos, físicament em trobo perfecte. No tinc cap problema a la pell gràcies al bon funcionament del coixí intel·ligent, que em permet pilotar moltes hores sense patir les úlceres del passat i centrar-me només a competir», afirma Esteve.

El pilot d'Oliana admet que «podem anar molt més ràpid del que ho hem anat fins ara» i, per tant, llança un missatge esperançador per al futur: «Hem de ser optimistes per a les properes etapes. Podem fer-ho molt bé i estem convençuts que ho aconseguirem. Si aconseguim passar un dia sense problemes, segur que marcarem algun top 20, perquè el cotxe té potencial i el meu copilot, Txema Villalobos, està fent un Dakar impecable».

De fet, Esteve té tanta moral que lamenta la suspensió de l'etapa d'ahir: «És una llàstima perquè personalment hauria preferit disputar la jornada en condicions, encara que reconec que la suspensió ens donarà més marge de temps per recuperar el cotxe després de la dura marató».



Els moments més complicats



Esteve arriba al tram final de la prova després d'haver viscut el moment més delicat a Bolívia, on l'aigua i el fang van danyar la centraleta i els frens del seu vehicle. «No podíem passar de 100 km/h i això ens va provocar moments d'angoixa, però vam saber mantenir la calma i vam decidir canviar el xip per adequar la conducció a cada situació i, sobretot, no fer malbé el cotxe. Al final, tot va sortir millor del previst, ja que no només no vam perdre temps, sinó que escalem posicions», analitza.

«El nostre objectiu era completar la primera setmana al voltant del lloc 30 i ho hem aconseguit, tot i les enormes dificultats que hem hagut d'afrontar», continua explicant Isidre Esteve. «Però ens hem sabut adaptar bé als problemes i, sincerament, estem molt contents d'haver passat l'etapa marató sense perdre temps i fins i tot gua-nyant diversos llocs a la general».