Greipel inaugura el World Tour amb una victòria a l'esprint

El velocista alemany André Greipel s'ha imposat en la primera carrera de l'UCI World Tour de la temporada ciclista 2018.



Com ja és habitual, el sol d'Austràlia dóna la benvinguda a la serp multicolor en les primeres setmanes de gener amb la disputa del Santos Tour Down Under.



Greipel ha estat el més ràpid en l'arribada massiva de la primera etapa de la prova, de 145 quilòmetres entre Port Adelaide i Lyndoch, i s'ha col·locat com a líder de la general. L'alemany de l'equip Lotto-Soudal ha superat a Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) i a Peter Sagan (Bora).



Tot seguit, el vídeo de l'arribada:





?? GREIPEL WINS ??@AndreGreipel takes Stage 1, and that's his 17th win in Australia!!! "He hit it spot on," says Phil Liggett!! Did he ever!#TDU pic.twitter.com/RjOdP5vqlh