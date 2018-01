L'Avinent classifica els seus dos equips absoluts per a l'estatal de cros de Gijón

Objectiu assolit. Els dos equips absoluts de l'Avinent CA Manresa es van classificar per a l'estatal de cros que es disputarà a Gijón el proper 25 de febrer. Va ser en el Campionat de Catalunya de cros curt per a clubs disputat al Parc Catalunya de Sabadell. La formació femenina, amb Marina Guerrero, Meritxell Soler, Mireia Guarner, Aniria Mata i Ester Guerrero, va aconseguir el subcampionat català, nomès superada per l'AACatalunya; el tercer esglaó del podi el va ocupar La Sansi. Individualment van destacar la quarta i cinquena plaça de Marina Guerrero i Meritxell Soler, respectivament. L'equip del JAB Berga també tenia com a objectiu la classificació per al campionat d'Espanya però hi va quedar a les portes amb la cinquena posició.

En l'apartat masculí, el repte era complicat per al CAM, atesa la important participació de clubs i atletes en el català de cros curt. Tot i així, la formació manresana, gràcies a una brillant i treballada actuació, es va situar en una destacada quarta plaça, a dos punts del podi, que li atorga bitllet per a l'estatal. L'equip era capitanejat per Pol Guillén, amb Abel Casalí, Oriol Sellarès i Jordi Cruz. A títol individual, destacable el quart lloc d'Abdessamad Oukhelfen, del CA Igualada Petromiralles.