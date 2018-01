El manresà Gerard Farrés fa un pas de gegant en la lluita pel podi del Dakar

Gerard Farrés ha fet un pas de gegant en la classificació del Dakar 2018 i ha entrat en la lluita pel podi final després de realitzar una etapa sensacional, on ha demostrat la seva experiència en la navegació. Farrés és quart de la general a 6 minuts i 23 segons del tercer classificat.



El pilota manresà de l'equip Himoinsa ha finalitzat la complicada 10a etapa entre Salta i Belen en tercera posició amb un temps de 5:08:47, només per darrere de Walkner i Quintanilla. Amb aquest magnífic resultat, Farrés ha saltat de la novena a la quarta posició.



Diversos pilots capdavanters, Antoine Meo, Toby Price, Kevin Benavides i Joan Barreda, s'han perdut durant els 373 quilòmetres de recorregut i Farrés ho ha aprofitat. Hi ha certa confusió i reclamacions en el pas d'un WP que podrien fer variar i fins i tot millorar els temps a la general del manresà.



El vencedor de l'etapa i nou líder de la prova és l'austríac M. Walkner, que s'ha beneficiat de la caiguda i posterior abandonament del fins avui líder, el francès Adrien Van Beveren, accidentat a tres quilòmetres de meta.



Walkner és ara líder amb 39 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Joan Barreda. La tercera plaça és per a l'argentí Kevin Benavides. El manresà Farrés és quart a només 6 minuts i 23 segons del podi a falta de quatre etapes.





??Stage 10: Salta/Belén, 373km special-424km liaison

?? Position: To be confirmed. It was a rough one, but we got over it without any mistake. We´ll see how the general standings stay, but the important thing is that there are 4 stages left and we are right where we wanted to be! pic.twitter.com/opu963sbCn