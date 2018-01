Victòria fulgurant de Nadal davant Estrella

El manacorí Rafa Nadal es va classificar ahir per la via ràpida per a la segona ronda de l'obert d'Austràlia, el primer gran eslam de la temporada, després de passar per sobre del dominicà Víctor Estrella, per un triple 6-1. «Estic content per aquest inici», va dir Nadal després del partit. «Les victòries són el més important ara».