Farrés defensa la quarta posició i manté intactes les opcions de podi al Dakar

Gerard Farrés segueix quart a la general del Dakar. El manresà, fent valer la seva experiència, ha defensat avui en la onzena etapa una posició de privilegi que li permet seguir lluitant aferrissadament per pujar al podi final.

El pilot d'Himoinsa ha complert en la difícil etapa marató i ha finalitzat la jornada en la sisena posició, a 12 minuts i 32 segons del vencedor, l'australià Toby Price.

Precisament ha estat la bona etapa de Price la que ha privat Farrés d'entrar al podi provisional. Amb la retirada del castellonenc Joan Barreda per esgotament, el terreny s'aplanava pel pilot bagenc. Finalment però, l'australià ha completat una gran jornada i l'ha avançat a la classificació. Amb només tres etapes per acabar el mític ral·li, Gerard Farrés és a 10 minuts justos de l'australià Price.

El líder del Dakar en motos segueix sent l'austríac Walkner, amb 32 minuts d'avantatge davant de l'argentí Benevides. Toby Price és tercer a 39' 17'' del líder i el català Farrés és quart a 49' 17''. Darrere seu, en cinquena posició, hi ha el francès Meo, a 59' 05''.

El pilot anoienc Armand Monleon ha finalitzat 11è en l'etapa d'avui i a la general és 14è, a 2:49:35 de Walkner.

L'onzena etapa del Dakar 2018, entre Belén i Chilecito, constava d'una especial de 280 quilòmetres. Un cop finalitzada, els pilots hauran de deixar les motos en una zona tancada on no podran rebre assistència. Demà, dotzena etapa entre Fiambalá i San Juan, amb 375 quilòmetres d'especial on Farrés intentarà assaltar el podi.