Farrés fa una gran etapa i s'acosta al podi en la general

Salt espectacular del manresà Gerard Farrés a la classificació general del Dakar: se situa en quarta posició, a poc més de tres quarts d'hora del nou líder després d'una etapa accidentada que va guanyar el pilot austríac Matthias Walkner, que ara és el primer classificat.

La desena etapa de la prova, disputada entre les localitats argentines de Salta i Belén, amb 373 quilòmetres d'especial, va provocar molts canvis a la general de motos, entre els quals l'abandonament del fins aleshores líder, el francès Adrien Van Beveren, que va tenir un accident en el tram final de la jornada.

Walkner, tercer fins ahir, va aprofitar a la perfecció l'abandonament de Van Beveren, que va xocar amb la seva Yamaha a tres quilòmetres de la meta. L'organització del Dakar va explicar que el pilot francès va intentar reprendre la marxa, però que estava «grogui» i va ser impossible continuar en competició. Com a conseqüència, Walkner va pujar dos llocs, i Gerard Farrés va passar de la desena a la quarta posició.

Ara, Walkner se situa primer amb 39 minuts i 42 segons d'avantatge sobre el castellonenc Joan Barreda, que puja tres posicions després de la revolució viscuda al Dakar en aquest desè capítol del ral·li, en què molts dels favorits van tenir problemes amb la navegació i es van perdre.

La tercera posició en la classificació general és per a l'argentí Kevin Benavides, a 41: 23, i la quarta és per a Farrés (Himoinsa), que es troba a 47:46 del liderat en la seva última experiència al Dakar sobre dues rodes. I l'igualadí Armand Monleón, que va acabar l'etapa entre els deu primers, aconsegueix situar-se en el top-20 de la general, a gairebé dues hores i mitja del líder.

En cotxes, Stephane Peterhansel va tornar a demostrar el seu idil·li amb els traçats argentins i va guanyar per segona etapa consecutiva per situar-se segon a la general en detriment del qatarià Nasser Al-Attiyah. El líder continua sent Carlos Sainz.

En tancar aquesta edició, el pilot moianès i xef Nandu Jubany encara no havia acabat l'etapa en la categoria de motos, com tampoc no l'havia finalitzat en cotxes l'olianenc Isidre Esteve (només havien creuat la meta 11 cotxes).