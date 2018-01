L'Espanyol i el Barça disputen el primer assalt del derbi de la Copa

L'Espanyol rep aquest vespre el Barça (21 h, bein LaLiga) en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei, en un primer derbi que es preveu disputat per la millora futbolística de l'equip blanc-i-blau, que intentarà sumar el primer triomf a Cornellà davant l'etern rival, que també arriba en un gran moment després de tancar invicte la primera volta de la lliga.

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, va definir ahir l'Espanyol com un equip «solidari» en defensa i que et pot «matar» en atac amb Leo Baptistão o Gerard Moreno. Per tot plegat, l'entrenador blaugrana preveu una eliminatòria «dura» amb els pericos.

Valverde també va parlar del darrer fitxatge blaugrana, Yerry Mina, de qui va confirmar que no ha arribat el trànsfer per poder debutar. I va demanar calma respecte a la nova lesió de Dembélé: «El problema d'ara de Dembélé no és ni de bon tros l'anterior, no farem la bola més gran. Si comencem a dir que el jugador té un problema s'ho pot acabar creient. El va solucionar, la nostra idea, com que serà un temps més curt, és ajudar-lo perquè es recuperi aviat». I va afegir: «No he parlat amb ell. La veritat és que veient el partit no em pensava que tingués un trencament o alguna cosa així, el vaig veure acabar més o menys bé».

D'altra banda, aquesta tarda comencen dues eliminatòries més, a partir de les set: l'Atlètic de Madrid rep el Sevilla i el València s'enfronta a l'Alabès.