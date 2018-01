L'Igualada, en bona ratxa, no ha dit la darrera paraula

? En el grup 2 de Primera Catalana, l'Igualada ha tancat la primera volta a només cinc punts del líder, un Martinenc que ha patit dues derrotes consecutives. Els igualadins, ara amb Josep Vicenç Mestre a la banqueta, tenen una ratxa de quatre triomfs consecutius i s'han situat en cinquena posició, per tant en un grup capdavanter en el qual també hi ha el San Cristóbal, el Viladecans i el Sants. Els igualadins, com aquell que no vol la cosa, van fent la seva tasca amb discreció i ningú no descarta que puguin lluitar per les places d'honor, tot i que les dificultats que trobaran segurament seran importants en una categoria molt igualada.