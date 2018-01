L'Igualada ensopega de nou a casa, davant el Girona

L'Igualada HC va entomar anit un altre revés a casa amb la derrota davant del Girona. Els arlequinats es van avançar en el marcador i van mantenir el domini tota la primera meitat, però a la represa van encaixar tres gols que van deixar-los sense la victòria.

A l'inici, els igualadins no van estar brillants però sí resolutius. En defensa van mostrar solidesa i en atac van tenir les seves ocasions. Met Molas va marcar el primer gol al minut 12 i els arlequinats encara haurien pogut anar al descans amb un segon gol d'avantatge. Però Jaume Llaverola, el mític porter igualadí ara a les files del Girona, els va complicar molt les coses i va parar molt.

La insistència dels gironins va tenir premi a la represa. David Gelmà, en una jugada dos contra u, va empatar al minut 28 amb un gol per l'esacaire. L'empat va esperonar els gironins i el duel es va intensificar. Els locals no van saber gestionar bé l'empat i no van poder resistir la forta pressió a la porteria d'Elagi Deitg fins que va arribar el segon gol en contra, al minut 47, obra de Marc Palau.

Aleshores, el partit es va escalfar. I el final va ser lamentable. L'estratègia del tècnic local, Ferran López, va passar per posar el cinquè home i treure el porter, i va permetre el tercer gol visitant, obra de David Gelmà després d'una errada de Bars.

Els igualadins van jugar més bé que el Girona però l'equip va cedir la plaça a la taula de classificació al mateix Girona, que li ha passat al davant. «L'equip necessita reposar», va sentenciar el tècnic Ferran López. «Ens trobem en el punt màxim de fatiga».