El Manresa RC perd en els últims minuts a Tarragona un partit disputat i igualat

El primer equip del Manresa Rugbi Club no va poder assolir el primer triomf a la Divisió d'Honor Catalana en el desplaçament al camp del CR Tarragona, corresponent a la segona jornada. Els deixebles de Xavi Happy González van acabar perdent per 33 a 21 un disputat partit que no va decantar-se en l'electrònic fins als darrers vint minuts del segon període.

Tot i encaixar un inesperat assaig en els primers minuts del matx, gràcies a una bona transmissió de pilota dels locals, després d'una sotida de meleé a cinc metres de la línia de marca bagenca, els manresans van restablir l'empat en protagonitzar una meritòria recuperació de pilota per assajar. Després que ambdós equips transformessin sengles xuts a pals (10 a 10), els tarragonins feien el segon assaig de la tarda com a conseqüència d'una consistent seqüència ofensiva. El Manresa RC va tornar a retallar el desavantatge en transformar un nou xut a pals abans dels descans (15 a 13). Als sis minuts de la represa, els visitants van avançar-se al marcador en assolir el seu segon assaig. Un nou cop de càstig i el tercer assaig dels locals van obrir una escletxa al marcador. Un darrer xut a pals va ajustar el resultat per darrera vegada (23 a 21). En els darrers minuts, l'equip tarragoní va sentenciar.



Debut victoriós del segon equip

El sènior B masculí de l'entitat va debutar diumenge, a Segona Catalana, signant un igualat i meritori triomf davant el CR Alella (30 a 27). Els nervis inicials dels manresans no va ser impediment per tal que transformessin el primer assaig de seguida (minut 4). Els manresans jugaven davant de la línia de marca contrària fent treballar la defensa maresmenca i descol·locant-la, però al descans el marcador registrava un igualat 12 a 10. Tot i que l'Alella va avançar-se en l'electrònic a la represa (15 a 20), els manresans van sentenciar en transformar dos assaigs i un cop de càstig (30 a 20).

L'equip sènior femení del Manresa RC no va poder jugar per la retirada del FC Barcelona de la Lliga de Desenvolupament. Per la seva part, l'equip sub-14 va enfrontar-se, al Congost, a l'RC Martorell i va cedir per 17 a 57. L'escola del club va participar en una trobada a Castelldefels.