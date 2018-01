Rafa Martínez despunta en la victòria del València

Pierre Oriola, defensat per Pleiss

El València no es rendeix a l'Eurolliga i anit va sumar davant el Barça un triomf (81-76) que manté vives les seves opcions de classificar-se per als play-off. El conjunt taronja, amb la victòria, se situa amb un balanç de 6-12, el mateix que els blaugranes, que van encadenar una segona derrota seguida a l'Eurolliga i continuen signant una temporada decebedora.

Bojan Dubljevic va signar un gran partit per als locals, amb 19 punts, i va estar ben acompanyat pel santpedorenc Rafa Martínez, que en va sumar 13, i per Aaron Doornekamp, amb 12. Al conjunt blaugrana, el màxim anotador va ser l'exmanresà Pierre Oriola, amb 15 punts, seguit de Navarro i Heurtel, tots dos amb 14. Però la seva aportació va ser insuficient davant el més gran encert del conjunt local, que no va errar cap llançament des del lliure (21 de 21).

A remolc des de l'inici (22-14), el Barça va mantenir el frec a frec però en cap moment va fer la sensació de poder dominar el partit i capgirar el marcador, en una nova actuació desconcertant de l'equip que entrena Sito Alonso.

En la resta de partits d'ahir, el Khimki va guanyar l'Estrella Roja (70-79), el Brose va superar el Zalgiris (93-86) i l'Olympiacos va apallissar el Maccabi (94-64). Avui, el Madrid s'enfronta al Baskonia i l'Unicaja visita Milà.