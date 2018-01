VÍDEO | Sis gols per recordar de Ronaldinho amb la samarreta del Barça

Ronaldinho Gaúcho ha fet oficial que penja les botes als 37 anys. El futbolista brasiler, que fa dos anys que estava sense equip, ha tingut una carrera tan intensa com irregular, marcada per sempre pels cinc anys que va jugar al FC Barcelona, dos dels quals van mostrar la millor cara del davanter, convertint-lo en una estrella mundial.

Aquí repassem alguns dels gols més icònics que va marcar el 10 durant la seva estada al Camp Nou.

El gol de la nit del gaspatxo



El primer gol del Gaúcho amb la samarreta del Barça va ser antològic. En el partit que els blaugrana van disputar contra el Sevilla de matinada al Camp Nou, el brasiler es va inventar un obús des de fora de l´àrea que va sorprendre els assistents i que donava pistes de quin era el potencial del crack.

Detall de classe a Stamford Bridge



No va servir per guanyar la Champions ni, de fet, per passar de ronda, però el 8 de març del 2005 el brasiler va signar un dels gols de l´any amb un xut precís i de gran qualitat des de la frontal de l´àrea.

El Bernabeu aplaudeix el crack



El 20 de novembre del 2005 va deixar una de les imatges més recordades dels Clàssics dels últims anys: la de l´estadi Santiago Bernabéu dempeus aplaudint una de les grans exhibicions que es recorden de qui va lluir el 10 blaugrana. Sergio Ramos -i el senyor del bigoti- encara hi somnien.

La falta per sota la barrera al Werder Bremen



La Champions de Paris va marcar l´inici d´una caiguda abismal en el descens d´un Barça de Rijkaard que va semblar perdre l´espurna i la fam dels seus inicis. Ronaldinho va ser un dels qui va exemplificar millor aquest canvi de tendència, tot i que això no li va impedir seguir regalant alguns gols per al record, com aquest contra el Werder Bremen.

Els gols de xilena



Les dues darreres temporades de Ronaldinho al Camp Nou van estar marcades pel seu ritme irregular de joc i per les constants i famoses visites al gimnàs del crack quan s´absentava dels entrenaments. Això va començar a pesar en la relació del Gaúcho amb els aficionats culés, els quals s´aferraven als petits detalls de màgia que encara servia, com aquests dos gols de xilena, contra el Vila-real i contra l´Atlètic de Madrid.