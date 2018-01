«La fase inicial de l'estatal va ser accessible, no vam patir gaire per tirar-la endavant»

Pau Culell, un toranès de 15 anys que estudia quart d´ESO i que juga de lateral esquerre amb el cadet A del Gimnàstic de Manresa, és un dels futbolistes més prometedors de tot Catalunya. La temporada passada, en el seu primer any de cadet, va ser cridat per participar al campionat d´Espanya sub-16 per autonomies, en el qual van arribar fins a semifinals. Aquest desembre, Culell va repetir presència a la fase inicial de la competició, que es va fer al Prat de Llobregat i en la qual va sortir de titular en les contundents victòries del seu equip: 3-0 a Castella i Lleó, i 6-0 a Aragó.

P Quan et vas iniciar en el món del futbol?

R Vaig començar a xutar la pilota quan tenia sis anys, i el meu primer equip va ser el Calaf. Allà m´hi vaig estar tres anys. Després vaig jugar un any a Guissona i tres a Cervera, ja en una categoria alta, abans d´arribar al Gimnàstic.

P Com es va gestar el teu fitxatge pel club manresà?

R Un dels seus entrenadors em va venir a veure quan jugava a Cervera, i pocs dies després va desplaçar-se a Torà per parlar amb mi i explicar-me la seva proposta. Ens va convèncer tant a mi com als meus pares i vam decidir venir a Manresa.

P Et va costar adaptar-te al teu nou equip?

R No. Els primers dies tot era diferent i no coneixia ningú, però em van posar les coses fàcils i de mica en mica vam anar fent pinya entre tots. Això es va notar amb els resultats. Competíem a Divisió d´Honor infantil, vam quedar entre els sis primers i ens vam classificar per a la Copa Catalunya.

P El curs passat també va anar força bé.

R Sí, vam quedar tercers a la Divisió d´Honor cadet, només per darrere del Barça i l´Espanyol. Precisament aquests últims em van oferir anar a fer proves per incorporar-me a la seva disciplina, però no em van agafar.

P De moment, aquest curs ocupeu la quarta posició. Quina valoració en fas?

R Estem fent una bona temporada, tot i que se´ns han escapat alguns punts contra rivals de la zona baixa. Si no, estaríem més a prop dels tres capdavanters.

P El cap de setmana passat ja vas jugar com a titular amb el juvenil B.

R Sí, vam empatar amb el Sabadell B. Espero que el tècnic segueixi confiant en mi, tot i que sóc conscient que hi ha molt nivell i que és complicat.

P La temporada passada vas ser cridat per prendre part en l´estatal sub-16. T´ho esperaves?

R No, gens ni mica! Si ja és difícil entrar-hi quan ets de segon any, si ets un any més petit encara ho és més. Va ser una bona experiència i vam arribar a les semifinals, on vam perdre 1-0 davant Madrid. Vaig jugar els darrers deu minuts.

P I aquest desembre vas repetir presència.

R Sí, el meu entrenador, Adrià Talavera, ja em va avançar que tenia possibilitats, i així va ser. La fase inicial va ser bastant accessible, vam sortir a fer el nostre joc i no vam patir gaire per tirar els partits endavant.

P Quina és la vostra rutina setmanal d´entrenaments?

R Ens entrenem els dilluns, dimecres i divendres durant una hora i mitja.

P Com et definiries al camp?

R Jugo com a lateral esquerre, m´agrada incorporar-me a l´atac sempre que puc i crec que faig centrades bones.

P Quin és el teu objectiu personal a curt termini?

R Em sento còmode al Gimnàstic, però l´any que ve voldria fer un pas més i anar a un club més potent, com el Barça. Si el Madrid em fes una oferta, també la valoraria.