EN FOTOS | El futbol recupera protagonisme a Navàs

El Club Esportiu Navàs és una entitat amb més de cent anys de futbol a les seves espatlles. Al poble de Navàs sempre ha destacat el futbol formatiu amb la possibilitat de continuar el treball en la categoria sènior.

Es tracta d'un club amb una bona estructura de futbol, integrada en l'actualitat per més de 130 jugadors i 14 equips. «Les nostres aspiracions no són guanyar categories, sinó donar un servei, amb entrenadors formats, enriquir els jugadors i jugadores amb activitats a banda dels partits i entrenaments, tot fomentant sempre la pràctica de l'esport», explica el president del club bagenc, Sergi Roca.

Aquesta temporada, Roca i la junta actual van agafar les regnes del club després d'uns anys en els quals el futbol havia perdut protagonisme al poble. «Les coses s'havien estancat una mica. Per tant, el que volíem era revitalitzar el club. Això només ho podíem fer a través de la promoció de l'esport i organitzant més activitats per als jugadors i per als aficionats», assegura Roca. En aquest sentit, els navassencs tenen previstes un bon grapat d'activitats com, per exemple, la trobada de futbol femení de Catalunya, de la qual seran la seu, i també organitzaran el primer torneig de futbol platja al Bages.



El futbol a l´abast de tothom



Una de les iniciatives de la nova junta ha estat no augmentar les quotes per tal que s'adherís el màxim de gent possible al club, amb l'objectiu que tothom qui ho desitgi pugui formar part de l'entitat a un preu assequible. «Per a nosaltres és molt important aquesta iniciativa, encara que ens genera un dèficit, ja que fem pagar quotes baixes i perdem uns diners que hem d'ingressar a través de torneijos i altres activitats de club», assegura el president Roca.

En l'àmbit esportiu, els navassencs tenen clar que és impossible passar de «0 a 200» en una temporada, tal com afirma Roca. En tot cas, el seu objectiu és «tenir dos equips per categoria i, de mica en mica, ho anem aconseguint», explica. Enguany, el club també ha creat un filial del primer equip per donar sortida als juvenils que necessitaven més temps abans de fer el salt al sènior A.

Una de les problemàtiques amb les quals s'ha trobat sempre el club de Navàs és que al poble el futbol no ha tingut mai la continuïtat desitjada pels tècnics. «Hi ha hagut anys de tot, però els constants canvis d'entrenadors i de juntes han provocat que s'hagi perdut seguiment del futbol. Però l'ascens del primer equip ens va ajudar molt la temporada passada i el poble s'hi ha tornat a enganxar», afegeix Roca.

Actualment, el primer equip del club competeix al grup 7 de la tercera catalana, situat a la zona mitjana de la taula, en una temporada irregular de resultats, amb sis victòries, vuit derrotes i tres empats per a un total de vint-i-un punts.

Pel que fa als valors, l´objectiu del CE Navàs és que «el nostre futbol englobi totes les persones, àmbits i entitats que hi tinguin cabuda, si són del poble millor. Ara estem recuperant proveïdors de Navàs i això ens ajuda a estar més units amb el poble. Defensem el joc net i la solidaritat al terreny de joc, en definitiva, els valors que hauria d´implicar tot l´esport», conclou Roca.