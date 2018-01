La lluita de l'Espanyol desarma el Barça

L'Espanyol va trencar la ratxa d'imbatibilitat de 29 partits del Barça de la manera com ho podia fer: posant-hi més interès i portant el partit al límit. Els blanc-i-blaus, inferiors durant els primers 62 minuts, es van rearmar gràcies a un penal aturat per Diego López a Messi i van fer desaparèixer del camp un Barça que tampoc no és que hagués fet gran cosa fins aleshores, demostrant, d'una banda, la debilitat dels seus atacants suplents i, de l'altra, que potser jugava sabent que hi havia un partit de tornada. Els locals van fer baixar el partit al fang i van donar a la seva afició l'alegria més gran dels darrers anys, tot i que encara falta una tornada a Camp Nou que també es preveu llarga i dura.

Tots dos entrenadors es van prendre la primera part de l'enfrontament com si tot fos una cursa de fons i sabent que l'eliminatòria dura 120 minuts. Quique Sánchez Flores va aparèixer amb el trivot que li ha donat èxit en els darrers partits i amb un sol home en punta, un Gerard Moreno que va ser una illa en el decurs dels primers 45 minuts. A l'altra banda, la sorpresa va ser Aleñá al centre del camp. A davant, al costat de Messi hi havia Aleix Vidal i Denis Suárez, dos jugadors amb els quals l'equip perd contundència en la rematada. El gallec va estar més mòbil en els primers 45 minuts i va disposar de la millor oportunitat.



Primera part de desgast

Abans, el Barça va començar dominant i Messi va tenir fins a tres llançaments de falta a la frontal de l'àrea en els primers minuts. Tots tres van anar a la barrera. El duel es va escalfar quan de Burgos Bengoetxea va perdonar una targeta a Messi i mig Espanyol el va envoltar demanant-li l'amonestació. El premi va ser que el col·legiat li perdonés la groga a Víctor Sánchez per una dura entrada a Paulinho.

En la primera mitja hora, el Barça va arribar, sobretot mitjançant un Messi que va buscar la seva jugada de tota la vida, caient a l'esquena de Javi Fuego, però que es va mostrar desencertat en la rematada. A més, el col·legiat va anul·lar un gol a Piqué per clar fora de joc. A l'Espanyol, només Moreno va avisar en una errada de Sergi Roberto prèvia a un xut de Paulinho massa centrat. En els darrers minuts del primer acte, el Barça va abaixar el ritme, però hauria pogut avançar-se dos minuts abans del descans, quan, en una contra, Aleñá va cedir per a Denis, però aquest va rematar fora davant de la presència d'Óscar Duarte.

A la represa, el tècnic local va fer entrar Baptistao, però el Barça seguia dominat. El col·legiat, al qual el partit el va atropellar, va perdonar la segona groga a Aarón abans de la jugada clau. Granero trepitja de manera clara Sergi Roberto a l'àrea i de Burgos indica la pena màxima, davant de la protesta massiva local. Messi llança el penal a baix, però Diego López respon amb una gran aturada.



Huracà espanyolista

Des d'aquest minut, tot i que Valverde intenta reactivar l'equip amb les entrades de titulars com Rakitic i Luis Suárez, i també amb el retorn de Rafinha, el Barça desapareix del camp. Poc a poc, l'Espanyol comença a mirar de prop Cillessen, que és agredit pel llançament d'un objecte d'un aficionat en un altre intent reeixit d'intimidar. En el Barça, només Piqué posava ganes de tirar endavant. Rakitic va veure la groga en una falta per ser massa tou i Marc Navarro va obligar el porter holandès a enviar a córner. Va ser cinc minus abans del gol. Víctor Sánchez trenca Digne per la banda dreta, fa una centrada enrere i Melendo anota el seu primer gol amb la samarreta espanyolista el dia més esperat, en col·locar l'esfèrica amb classe al pal llarg de Cillessen. Escac i mat per al partit d'ahir. Queda la tornada, però l'alegria, ahir, era blanc-i-blava.