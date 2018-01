El Nat's obre el 25è aniversari amb la desena edició del campionat social

arxiu particular

Bona part dels participants del desè campionat social d´esquaix del Nat´s Sport arxiu particular

Jugadors de diferents clubs catalans i andorrans han participat a la desena edició del campionat social del Nat's Sport d'esquaix. En aquesta primera activitat de la celebració dels primers 25 anys de Nat's Sport, dels 32 participants, set es troben entre els 50 primers del rànquing català absolut, entre ells l'actual campiona catalana, Sofía Mateos, del CN Sant Andreu.

La victòria, tal com apuntaven els pronòstics, va ser per a Joel Jaume, actual monitor de l'escola d'esquaix del Nat's Sport, amb fitxa de l'Esquaix Igualada. A la final, Jaume va derrotar David Llibre, del Nat's, per 3 a 0, en un duel de gran qualitat. A semifinals, els finalistes s'havien desfet, respectivament, d'Eduard Rosell, d'Anyós Park d'Andorra i de Sofia Mateos.

A quarts de final també hi van arribar Massimo Milessi, del Ciudad Diagonal de Sant Just Desvern, Albert Calafell, del Metasport de Polinyà, i Jordi Nova i Joan Casahuga, del Nat's Sport.

La fase de consolació va ser per a Joan Puig, del Club Escacs CEAC de Sant Vicenç, després d'imposar-se a Sergi Faura, de l'Squash Cardedeu, a la final.