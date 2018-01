El Nat's s'imposa en la visita al CN Sabadell

Victòria per 1 a 3 del Nat's Sport de Sant Frutiós en el seu desplaçament

a les instal·lacions del CN Sabadell, en la tercera jornada de la Lliga Catalana de Segona Divisió. David Llibre va jugar un partit molt plàcid davant Àlex Gesti, a qui va derrotar per 0-3. Jordi Nova va tenir les opcions contra David Guzmán, però, en els moments clau el partit es va decantar per al sabadellenc, per 3-2. Poques dificultats per a Joan Casahuga, que es va imposar a Julio García per 1-3. El partit més igualat va ser el de Cristian Casals, que va aconseguir guanyar Jordi Olivé per 2-3, després de remuntar tres pilotes de partit. A la foto, d'esquerra a dreta: Jordi Nova, David Llibre, Cristian Casals i Joan Casahuga. Amb aquesta victòria, el Nat's Sport es consolida a la zona mitja de la classificació i manté així les possibilitats d'entrar al play-off d'ascens a Primera Divisió.