Asensio dóna un lleuger avantatge al Madrid per al partit de tornada

El Reial Madrid va encarrilar l'accés a les semifinals de la Copa del Rei, tot i que pel que es va veure ahir a l'estadi de Butarque no es podrà refiar a casa davant del Leganés. El conjunt de Zidane va necessitar d'una gran volea de Marco Asensio en el darrer minut del temps reglamentari per derrotar el seu rival, que va merèixer més, sobretot a la segona part.

A la primera, un Madrid farcit de suplents va dominar el partit davant d'un conjunt, el d'Asier Garitano, que va preferir mantenir-se al seu camp i no va posar en perill Casilla. Sí que ho va fer Kovacic, en la millor oportunitat del seu equip en els primers 45 minuts, però va errar davant de Champagne.

A la segona part, les coses van canviar i el Leganés va sortir disposat a pressionar més amunt. Va disposar de les millors arribades, sobretot amb una rematada de cap en pròpia porta de Marcos Llorente que va anar al travesser i en una rematada de Claudio Beauvue, a centrada de Nordin Amrabat, que acabava d'entrar al camp. Casilla, però, va respondre amb una gran intervenció.

Zidane va fer entrar pesos pesants al camp, com ara Modric i Isco. No en va poder fer entrar més perquè havia gastat un canvi abans del descans, per lesió de Vallejo. El Madrid va tornar a dominar, però no va disposar de cap oportunitat fins que en el darrer minut Asensio es va avançar a Siovas i va introduir a la porteria una bona centrada de Theo.