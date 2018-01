El Barça torna a guanyar i el València perdona a Kaunas

El Barça Lassa manté vives les seves opcions de classificar-se per als play-off de l'Eurolliga després de la seva victòria d'anit davant el Brose (81-66). El València, en canvi, s'allunya dels llocs de privilegi amb una nova derrota, aquest cop a la pista del Zalgiris (86-82).

Després de perdre amb el Panathinaikos i a València, el Barça no es podia permetre més ensopegades i va superar un Brose que a la primera volta havia protagonitzat una gran remuntada davant l'equip de Sito Alonso. I anit, els alemanys van tornar a veure's dar-rere en el marcador i van lluitar per guanyar. Però el Barça es va mostrar més contundent i no va deixar escapar el partit.

Rakim Sanders, descartat durant setmanes, va ser el millor jugador del Barça, amb 17 punts, i va aportar la força que tant ha trobat a faltar l'equip. Al seu costat va brillar un jugador que ara també és suplent, Heurtel (15 punts), i Tomic (13 punts i 9 rebots)

Una remuntada sense premi

El València Basket va estar a punt de donar la sorpresa a la pista del Zalgiris, després d'una gran remuntada en un partit en què el santpedorenc Rafa Martínez només va poder aportar 3 punts.

Els valencians van signar un mal inici de partit (13-0) i van remuntar 16 punts ala segona meitat per acabar cedint davant d'un gran Toupane (18 punts), que va liderar el treball coral lituà. Will Thomas, destacat al València amb 19 punts (Pleiss en va sumar 20), va anotar la primera cistella dels visitants als cinc minuts de partit. I després va estar a punt de culminar la remuntada valencianista: va anotar dos triples per igualaar el marcador en el darrer minut però va fallar el tercer, el que hauria situat el València davant en el marcador.

En els altres partits disputats ahir, el Khimki va derrotar l'Olympiacos (82-54) i el Maccabi va superar l'Estrella Roja (89-75). Avui, el Baskonia rep la visita del Milà (20.30 h) i l'Unicaja s'enfronta al Reial Madrid (20.45 h).