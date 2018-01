Bou intentarà mantenir el ple de victòries a la cursa d'avui de Tolosa

Ni el canvi de normativa ni de format no semblen haver afectat Toni Bou. El pilot pierenc, dominador de les onze darreres edicions del Mundial d'X-Trial, semblava que hauria de tenir més dificultats per dominar-la, ja que l'organització hi ha introduït tot de fases intermèdies per fer més complicats els seus triomfs.

Res més lluny de la realitat. En les dues cites franceses que s'han disputat fins ara, a la Vendée i a Montpeller, Bou ha vençut amb facilitat i els seus rivals s'han anat restant punts, amb la qual cosa ara és líder, amb un total de 40 unitats, 13 més que Adam Raga i 22 més que el sorprenent britànic James Dabill, que ocupa la tercera posició.

La prova d'avui, al Zénith de Tolosa de Llenguadoc, és de les més prestigioses del calendari hivernal. S'espera una gran entrada per gaudir dels competidors i, possiblement, per admirar un nou triomf de Bou. Com sol ser habitual, l'esdeveniment començarà molt tard. Per a dos quarts de nou del vespre hi ha prevista la primera fase; les semifinals començaran a les 22.15 hores i no serà fins a les 23.08 que es doni el tret de sortida a la final.



Resoldre problemes



Abans d'afrontar la competició al país veí, Bou va explicar que l'equip «està satisfet de ser al capdavant del campionat, però tenim clar que seguirem lluitant per millorar tot el possible. Dissabte passat vaig tenir alguns problemes que confio que, amb la preparació que he fet aquests dies, provoqui que no hagi de patir tant per aconseguir l'objectiu».

Una victòria a Tolosa decantaria ja molt el campionat, tot i que encara faltaran cinc competicions per al final. Després d'aquesta encara s'hauran de disputar les d'Estrasburg, Barcelona, Sevilla, París i Budapest.