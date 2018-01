Carlos Sainz evita riscos en la tercera victòria d'Al-Attiyah

El qatarià Nasser al-Attiyah es va adjudicar ahir la dotzena etapa en cotxes del ral·li Dakar, disputada en una maratoniana especial de 523 quilòmetres entre Chilecito i San Juan per una ruta diferent de la que havien de fer les motos. L'asiàtic va poder superar en un bonic duel el francès Stéphane Peterhansel. El madrileny Carlos Sainz no va voler córrer cap mena de risc i va perdre 16 minuts de l'hora d'avantatge que té respecte del pilot gal. Si fa una bona gestió de la diferència en els dos dies que resten, aconseguirà el seu segon Tuareg.

Així, Sainz va creuar la línia de meta en novena posició, suficient per intentar posar fi a una ratxa de cinc abandonaments consecutius a la prova sud-americana. Amb prop de 800 quilòmetres al davant i un enllaç de 270 quilòmetres previs a l'especial, el madrileny no va entrar en la batalla per l'etapa. Tot i anar tranquil, no es va lliurar d'una punxada i de problemes amb la caixa de canvis.



Canvis en els primers llocs

Al capdavant de l'etapa, Peterhansel i Al-Attiyah van intercanviar les dues primeres posicions i van deixar enrere un Ten Brinke a qui li va tocar obrir pista després de la victòria de dimecres, a qui se li va fer molt llarga la jornada.

Finalment, Al-Attiyah va prémer l'accelerador per defensar el tercer lloc a la classificació general i ara té més de deu minuts d'avantatge respecte de l'holandès.

Mentrestant, Peterhansel ja dóna per bona la segona posició d'una cursa que va perdre en deixar escapar dues hores a l'etapa d'Uyuni. Segons ell, «Carlos mereix guanyar». Ahir, a l'hora de tancar edició, el cotxe d'Isidre Esteve encara no havia arribat. El dia anterior ocupava la posició número 26 de la general.