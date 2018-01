Falten 544 km per conèixer el podi final de Córdoba

? La suspensió d'ahir va deixar el tram final del Dakar en dues etapes. Avui, 424 km d'especial entre San Juan i Córdoba. Les dunes de l'arrencada i l'herba del desert de la part central són el més complicat d'un dia en què els nervis faran acte de presència. No seria el primer Dakar que canvia de mans el penúltim dia. Demà, amb sortida i arribada a Córdoba, no hi ha d'haver gaires canvis i els 120 quilòmetres finals d'especial han de ser una passejada.