Javi Mugica: «Era bo per a tots que jo marxés»

Javi Mugica troba un forat per atendre Regió7 mentre acaba de fer les maletes i de buidar el pis on ha viscut des de l´estiu. Fa poques hores que s´ha fet oficial el seu adéu, que arriba mig any després d´haver arribat.

Per què marxa?

Perquè ja m´estava costant ser quart pivot, trobava a faltar més minuts, que és al que estava acostumat. I amb l´arribada de Nacho Martín, tot i que el club volia que continués, veure´m relegat a cinquè pivot potser no ho hauria paït bé. Així que he preferit marxar.

Ha estat un procés o només l´arribada de Nacho Martín?

Ell no és el problema. De fet, espero que el seu turmell estigui bé i tant de bo faci una gran temporada. Però em veia en una posició que ara no m´esperava a la LEB Or. Si fos una altra lliga, potser sí. A la LEB Or, on he jugat molt anys, no m´ho imaginava, i crec que era bo per a tots que jo marxés.

A l´estiu, fitxant per un equip amb aspiracions com el Manresa, esperava mantenir el rol que tenia en altres clubs?

És clar que no. Quan vaig parlar amb l´Aleix a l´estiu ja em va dir que jugaria menys minuts. És fotut quantificar els minuts que jugaràs, perquè depèn de molts factors. Jo assumia jugar menys minuts, però no tenir un rol tan diferent i amb tan poc protagonisme a la pista. Al vestidor sí que crec que era important.

Sent que no ha mostrat la seva veritable versió?

Aquest és el problema. Abans de venir, em vaig crear unes expectatives molt grans, pensava que podria donar el que havia donat a altres clubs i demostrar el jugador que sóc. Però això no són matemàtiques, tampoc no hi hem de donar més voltes.

Què ha fallat?

Segur que una part de la culpa és meva, no he sabut donar el que l´entrenador em demanava. I, per part seva, potser no ha sabut treure el millor de mi. Però sobretot és culpa meva per no haver sabut donar el que havia de donar.

Ho deia abans, se sentia important al vestidor. No l´omplia prou fer aquest paper?

A vegades sí que n´hi ha prou. En part, per això he estat aquí fins al febrer. Però el que m´omple és jugar, i si abans ja era complicat, en un equip amb la competència del Manresa, amb l´arribada de Nacho Martín encara més.

Deixa un club amb grans aspiracions, que lluita per la Copa i per pujar. Val la pena fer aquest sacrifici personal?

En el futur sabré si he fet bé o no. Arriba un moment a la vida en el qual has de ser feliç, gaudir del que fas, i a mi em faltava alguna cosa. Sempre m´he sentit important a l´equip, amb independència dels minuts que jugués, però havia de pensar en mi. I no podia estar en la situació que se´m va plantejar. O seguia aquí al cent per cent, o marxava. No em plantejava l´opció d´esperar mentre m´arribava alguna proposta.

El club ha dit en tot moment que comptava amb vostè.

S´han portat molt bé amb mi i m´han proposat tot el que podien proposar. Sempre m´han dit que volien que em quedés, i ho he estat pensant fins al final perquè he estat molt feliç a Manresa. Però em mancava alguna cosa. El club em van donar un temps per veure si em sentia bé amb el nou rol. I sempre tenia la possibilitat de marxar si rebia alguna oferta. En aquest sentit, estic molt agraït a Román Montañez. Però a mi m´ha semblat més honest marxar.

Marxar sense destí?

Ho vaig parlar amb el meu agent: no volia escoltar cap oferta fins que estigués del tot desvinculat del Manresa. Mai m´havia passat d´haver de marxar a mig curs. Ara prefereixo marxar a casa i dilluns començaré a entrenar-me mentre espero que arribin ofertes. El que vull és tornar a gaudir del bàsquet, ja sigui a la lliga EBA, a la LEB Plata, a la LEB Or o a Europa.

Seguirà des de la distància què fa l´equip?

És clar que sí. Hi deixo molts amics, el vestidor ha estat una petita família. Fins i tot amb en Nacho Martín, amb qui només he compartit vestidor un parell de dies, he tingut bona relació. El tracte amb tot el club ha estat perfecte i li desitjo el millor.

Com veu l´equip?

El veig bé. I si Nacho Martín s´acobla bé i està bé físicament, serà un afegit important. L´ICL és un clar candidat a guanyar la Copa i a pujar.