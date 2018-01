El manresà Farrés s'acomiadarà del Dakar en una gran cinquena posició

El manresà Gerard Farrés no ha pogut assaltar el podi del Dakar i tot sembla indicar que demà finalitzarà el mític ral·li en una molt digna cinquena posició. Ara mateix, a falta d'una etapa, és a 11 minuts del quart classificat, el francès Meo.

El pilot d'Himoinsa ho ha donat tot i ha acabat la 13 etapa celebrada entre San Juan i Cordoba en la vuitena posició, a 23:34 del vencedor, l'australià Toby Price.

El francès Anthony Meo, segon avui, ha aconseguit superar a la general Gerard Farrés, que queda cinquè a 01:01:19 del líder, l'austríac Matthias Walkner. En segona posició de la general hi haurà l'argentí Kevin Benavides i si no hi ha cap sorpresa completarà el podi Toby Price.

Després del gran èxit del Dakar 2017, on el manresà Gerard Farrés va finalitzar tercer, aquesta cinquena posició no és de cap manera un fracàs. Farrés s'acomiadarà demà del Dakar per sempre i ho farà havent lluitat pel podi fins a l'últim instant en una última setmana sensacional.