El Manresa inicia la segona volta amb el retorn de Noah i el fitxatge de dos argentins

"No hi ha res més difícil que jugar contra el cuer". Així de clar ho té el tècnic del Manresa Dani Andreu davant el partit que el seu equip jugarà demà (12,15 h) al camp del Castellar en l'inici de la segona volta. El conjunt manresà afrontarà aquest primer duel de la segona volta amb força novetats. Un d'ells, el retorn del davanter Noah Baffoe després de dues temporades al Sant Julià Lòria de la lliga andorrana.

El Manresa també ha incorporat a dos jugadors argentins, el porter Mariano Leonel Rando i el migcampista Julian Matias (ambdós jugaven a la lliga del Mar de la Plata). Per contra, el club manresà ha perdut el lateral Jonny, que s'ha incorporat al Sant Julià de Lòria, que entrena Jesús Barón. Dels canvis, Dani Andreu ha comentat que "en principi no hi ha d'haver més incorporacions, estic content amb la plantilla actual, tot i que sempre dependrà del mercat. No donarem la baixa a cap futbolista, som 21 jugadors i el que no vagi convocat mirarem que pugui reforçar el filial".

Respecte a la visita de demà al colista Castellar, Dani Andreu ha incidit que "la meva tasca ha de servir perquè els jugadors no es refiin. El Castellar ha fet bons resultats en les darreres jornades. Tenim les baixes importants de Jonny, ja definitiva, i la de Manel Sala, sancionat".