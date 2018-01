El motí de les motos perjudica Farrés

La segona de les etapes ajornades del ral·li Dakar, la d'ahir, va perjudicar les aspiracions de Gerard Farrés de pujar al podi de la cursa sud-americana per segon any consecutiu. L'organització va decidir suspendre la disputa de la segona part de l'etapa marató, que havia d'unir Chilecito i San Juan després que hagués pretès canviar la ruta inicial per culpa de les dificultats meteorològiques.

Com que l'itinerari de les motos era diferent, en principi, del dels quads i els camions, la proposta era que passessin pel mateix lloc, però un cop aquests haguessin transitat. Els pilots s'hi van negar, ja que la pista hauria quedat en males condicions, i d'aquesta manera es va decidir cancel·lar l'etapa.

Així, segons la nota que va fer pública l'organització, «després d'haver escoltat les opinions dels participants, reunits al bivac marató de Fiambalá, la direcció de la cursa ha decidit anul·lar el tram de l'etapa 12». Segons els organitzadors, aquesta decisió va ser presa un cop es va haver «estudiat detingudament les condicions de seguretat» de la cursa.



Una de les etapes importants

La suspensió de l'etapa d'ahir va provocar que els pilots s'haguessin de traslladar en caravana fins a San Juan, en l'enllaç. La d'ahir era una jornada clau, ja que era la segona part de l'etapa marató. Durant la nit anterior no hi havia hagut assistències mecàniques, ni físiques, amb la qual cosa s'esperava que hi pogués haver diferències substancials a la classificació que podien beneficiar Gerard Far-rés, que ara és quart a la classificació. En aquestes tres etapes havia de remuntar deu minuts a Toby Price per accedir al podi i evitar que fos avançat per Antoine Meo, que és cinquè. La primera posició, que té l'austríac Matthias Walkner, sembla lluny de l'abast de tots ells.

El motí tampoc no va beneficiar Armand Monleón, que és quinzè, en la lluita per accedir a les deu primeres posicions. En canvi, beneficia Nandu Jubany en la seva intenció d'acabar el seu primer Dakar.