Muguruza queda eliminada i el català Albert Ramos jugarà amb Djokovic

La tennista hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza va caure eliminada a l'Obert d'Austràlia, el primer gran eslam de la temporada, després de perdre ahir en segona ronda davant la taiwanesa Hsieh Sud-wei (7-6 i 6-4). Per la seva part, el mataroní Albert Ramos va passsar a tercera ronda, com ja van fer Rafa Nadal i Pablo Carreño, i ara s'enfrontarà a Novak Djokovic. Ramos va superar el nord-americà Smyczek per 6-4, 6-2 i 7-6, i Djokovic va vèncer el francès Gael Monfils per 4-6, 6-3, 6-1 i 6-3. També va superar ronda Roger Federer, que va derrotar Struff (6-4, 6-4 i 7-6), a més de Dominic Thiem, Tomas Berdych, Juan Martín del Potro, Richard Gasquet i Alexander Zverev.